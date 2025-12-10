インフルエンザの感染が県内でも拡大し、県は「インフルエンザ注意報」を発表しています。現状はどうなっているのでしょうか。12月9日、県内の医療現場を取材しました。 徳島市北矢三町の、田山チャイルドクリニックです。この小児科では9日も、発熱を訴える子どもが訪れ、診察を受けていました。 インフルエンザは、県指定34の医療機関で確認された1週間の患者数の平均が1人を上回ると、「流行が始まった」とみなされます