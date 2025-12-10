フードデリバリー業界に突如現れた「ロケットナウ」。配達員、ひいては顧客の「デリバリー離れ」が叫ばれる中、驚きの低価格戦略でサービスを拡大していることは前編〈8000回稼働のウーバー配達員が実感した「ロケットナウ」の勝算…「デリバリー離れ」を覆す驚きの戦略〉でお伝えした通りだ。同サービスのすごさはどこにあるのか。これまで8000回のフードデリバリーをこなしたウーバー配達員ライター、佐藤大輝氏が配達員に登録、