ヤクルトの岩田幸宏外野手（28）が9日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、2・7倍増となる年俸2700万円でサインした（金額は推定）。今季は自己最多となる126試合に出場して打率・266、13打点、14盗塁という成績を残し、飛躍のシーズンとなった。大幅昇給を勝ち取ったが、満足はしていない。来季は「全試合、フルイニング出場を目指している」と絶対的レギュラーの座をつかみとる覚悟だ。さらに、具体的な目標として「打