アメリカなど世界各地で高級レストラン「NOBU」などを展開する世界的有名シェフの松久信幸（76）氏が12月5日、Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）らとの写真を公開した。 「MLB World Series 2025」と公開されたのは、MVPのお祝いのケーキを持ってほほ笑む山本と松久氏のツーショット。その他、サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有（39）や大谷翔平（31）の通訳を務めるウィル