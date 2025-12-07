º£·î3Æü(¿å)¡Á5Æü(¶â)¤Ï¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡Á´ØÅì¹Ã¿®¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½éÀã¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¡¢»³±è¤¤¤Ç¤Ï50¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¶¯Îõ´¨µ¤¤Ï12Æü(¶â)¡Á13Æü(ÅÚ)¤Ç¡¢Á°²ó(3Æü¡Á5Æü)¤è¤ê¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥É¥«Àã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£º£·î3Æü¡Á5Æü¶¯Îõ´¨µ¤¤Ç¥É¥«Àã¡¦½éÀã¥é¥Ã¥·¥åº£·î3Æü(¿å)¡Á5Æü(¶â)¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ²ó¤ê¤Ç¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ßÃæ¹ñ¡¦»Í