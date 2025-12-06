2000年以上も前から日本人の主食としてありつづけたお米。かつて寒冷地での栽培が難しかったお米は、多くの人々の尽力によって品種改良がなされ、今では全国どこでも素晴らしい味わいのお米を作ることができている。そんな日本人の食卓に欠かせない白米を美味しく食べる方法の1つ、それが、おにぎりなのではないだろうか。今回は、日本全国に存在する美味しいおにぎりの中から、福島県郡山市が誇る絶品おにぎり屋をご紹介したい。