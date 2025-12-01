中島みゆき49枚目のシングルにして自身初の配信作「一樹」の配信が11月30日より開始となった（DLのみ、ヨミ：いちじゅ）。初配信シングルはNHK BS特集ドラマ『まぐだら屋のマリア』主題歌同曲は俳優の尾野真千子、藤原季節がW主演を務めるNHK BS特集ドラマ『まぐだら屋のマリア』の主題歌で、2025年3月にNHK BS4Kで初放送、そして12月6日には後編がNHKBSで放送が予定されている（前編は11月29日放送）。原田マハの小説『まぐだら