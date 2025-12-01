春高バレー全国大会の組み合わせ抽選会が、11月30日に東京で行われ、男女とも県代表校の初戦の相手が決まりました。全日本バレーボール高校選手権、通称・春高バレーの組み合わせ抽選会が30日、東京都内で行われ、各校の対戦相手が決まりました。男子の県代表、3年連続8回目の全国大会出場となる「徳島科学技術」は、1回戦で41回目の出場を誇る古豪、宮崎県代表の「都城工業」と対戦します。一方、女子の