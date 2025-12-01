近年、物価高の影響で食料品の値上げが続いています。帝国データバンクによると、主要食品メーカー195社が12月1日に値上げをする飲食料品は217品目に上るということです。食費が増えて、家計のやりくりに悩んでいる人は多いと思います。SNS上では「食費節約したい」「食費があまりに高いので、果物のバナナ率上げて、肉は全部セール品、野菜もなるべくセール品」などの声が上がっています。【豆知識】「えっ…栄養豊富なのに！？