µåÃÄ±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬È¿ÏÀ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ä¥Æ223¡×¤Ï30Æü¡¢¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤«¤é¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò´Þ¤à»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤Î²ò½ü¤òÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Öº¤ÏÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤¤¤Þ¤ÀÅö¼Ò¤ÏËÜ¥é¥¤¥ÄÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï28Æü¡¢Æ±¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥Ï¥ä¥Æ223¤¬¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÉô·ÀÌóÉÔÍú