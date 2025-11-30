主人公・ゆりには知り合って5年のママ友・ともみさんがいます。出産も育児も支え合ってきたものの、ある日とんでもない裏切りを目の当たりにして…！ついにお金を盗んだ理由を話し始めたともみさんですが、その理由はとんでもないものでした。『ママ友にタンス貯金を盗まれた』第5話をご覧ください。 監視カメラのおかげで、ママ友・ともみさんがお金を盗んでいることを突き止めたゆり。ゆり夫妻の怒りに怯えながら、ともみさん