大手銀行のバンク・オブ・アメリカが、時間がかかるPCの立ち上げを無給でさせられたとして集団訴訟を起こされました。従業員によると、毎朝15分から30分かけてPCを立ち上げなければならなかったとのことです。Bank of America faces lawsuit over alleged unpaid computer boot-up time | HRD Americahttps://www.hcamag.com/us/specialization/employment-law/bank-of-america-faces-lawsuit-over-alleged-unpaid-computer-boot-u