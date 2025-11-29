新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月26日（金）19時より国内最大級のアニメアワード『日本アニメトレンド大賞2025』を開催し、その模様を「アニメSPECIALチャンネル」において無料生放送する。 『日本アニメトレンド大賞2025』は、2025年に放送されたアニメ作品の中からネット/アニメ業界で“一番バズったアニメ”を発表する国内最大級のアニメアワード。３回目の開催となる今年もXやアニメ情報メディア「アニメ！ア