佐藤真一氏は引退後にヤクルト、オリックスでコーチを歴任福岡ダイエー（現ソフトバンク）、ヤクルトでプレーし、40歳だった2005年限りで現役を引退した佐藤真一氏は、翌2006年から指導者として第2の野球人生のスタートを切った。ヤクルト、オリックスでコーチを務めたが、2023年はシーズンのほとんどで姿を見せずに同年限りで退団。実は大病に次々襲われて入退院を繰り返していた。ヤクルトでは2軍外野守備走塁コーチ、1軍打