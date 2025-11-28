ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ウエンツ瑛士、東京出身の悩み明かす「一番扱われることがない」 ウエンツ瑛士 東京都 オリコンニュース ウエンツ瑛士、東京出身の悩み明かす「一番扱われることがない」 2025年11月28日 20時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ウエンツ瑛士が28日のイベントで、東京出身の悩みを明かした ふるさと自慢で「一番扱われることがない」と思いを吐露 「中途半端な東京の外れに住んでいるんでね」などと語っていた 記事を読む おすすめ記事 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分