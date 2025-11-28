和歌山県読売新聞オンライン

和歌山県で衝突事故 4歳女児が軽乗用車から投げ出され死亡

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 28日、和歌山県・美浜町で乗用車と軽乗用車が出合い頭に衝突した
  • 軽乗用車から車外に投げ出された4歳女児の死亡が確認されたとのこと
  • 県警は、乗用車を運転していた会社役員の78歳男を現行犯逮捕した
