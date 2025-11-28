ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 和歌山県で衝突事故 4歳女児が軽乗用車から投げ出され死亡 和歌山県 読売新聞オンライン 和歌山県で衝突事故 4歳女児が軽乗用車から投げ出され死亡 2025年11月28日 16時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 28日、和歌山県・美浜町で乗用車と軽乗用車が出合い頭に衝突した 軽乗用車から車外に投げ出された4歳女児の死亡が確認されたとのこと 県警は、乗用車を運転していた会社役員の78歳男を現行犯逮捕した 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 31歳妊婦がはねられ死亡した事故…重い障害負った赤ちゃんへの過失運転致傷罪での立件断念 名古屋地検 2025年11月28日 17時10分 「部屋にいる彼が全裸でこっちを見ていた」両腕、背中、首にタトゥーを彫った木村斗哉容疑者（22）の“異様な行動”《埼玉老人ホーム殺人》 2025年11月28日 11時0分