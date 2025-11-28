サンワサプライ株式会社は、1つのボタンに最大8つの機能を割り当てることができるBluetoothプログラマブルボタン「400-MAB211BK」を発売する。■1つのボタンに最大8つの機能を割り当てることができる本製品は、1つのボタンに最大8つの機能を割り当てることができるBluetoothプログラマブルボタン。プログラマブルボタン/ページターナー（楽譜ページめくり）の2WAYで使えるマルチメディアコントローラーになる。4つのモードがあり、