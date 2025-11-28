1ボタンで8機能を割り当てできる！プログラマブルボタン
サンワサプライ株式会社は、1つのボタンに最大8つの機能を割り当てることができるBluetoothプログラマブルボタン「400-MAB211BK」を発売する。
■1つのボタンに最大8つの機能を割り当てることができる
本製品は、1つのボタンに最大8つの機能を割り当てることができるBluetoothプログラマブルボタン。
プログラマブルボタン/ページターナー（楽譜ページめくり）の2WAYで使えるマルチメディアコントローラーになる。
4つのモードがあり、それぞれのモードに対しシングルクリックとダブルクリックに機能を割り当てられるので最大で8機能になる。シンプルボタンで簡単操作。Winパソコンで機能を割り当てたあとは、背面のモード切替えボタンでM1〜M4を選択し、ボタンを1回/2回クリックするだけだ。
楽譜/電子書籍のページ送り、TikTokなどのShort動画のページ送り、プレゼンの際のパワーポイント操作、音量UPを割り当ててワイヤレスシャッターにもなる。楽譜のページめくりの際など、フットペダルのように足で踏む操作も対応する。キーのショートカット（複数キー同時押し）や文字列を割り当て可能だ。
マウス操作のクリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動などのすべてが割り当てできる。音量の上げ下げや曲送り、電卓など用意されたショートカットを選択して割り当てることもできる。キーリピート（キーの長押し）の状態も設定可能だ。
割り当てた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコン・スマホでも同じ機能が使える。ページターナーとして使う場合は専用ソフトの割り当て画面にて、Androidページ送り、iOSページ送りを選択すること。
作業や演奏の邪魔をしない静音スイッチ採用。ケーブルが邪魔にならないBluetooth接続のワイヤレスタイプ。有線接続でも使える。
本製品のサイズはW5.5×D5.2×H3cm、 重量は37g。
■Bluetoothプログラマブルボタン「400-MAB211BK」
