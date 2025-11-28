26日に香港の高層住宅で発生した大規模火災はまだ消し止められておらず、確認された死者数は83人となった。83人の死亡確認・200人以上と連絡取れず火災発生から28時間がたった現場では、火は今も消し止められず、黒い煙が立ちのぼっていた。消防当局によると、火災があった住宅7棟のうち、3棟ではまだ鎮火に至っていない。この火事で、これまでに83人の死亡が確認され、負傷者は76人となり、さらに連絡の取れていない人が200人以上