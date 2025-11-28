“三河の猛将”ルーキーが大活躍を続けている。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第1試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）がアガリ2発で白星を奪取。個人7勝目を決め、最多トップ賞の暫定1位に躍り出た。【映像】ギャップがえぐい…永井孝典の癒される笑顔この試合は東家からBEAST X・鈴木大介（連盟）、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、永井、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）の並びで開始。東1局では優