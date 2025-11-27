ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 亡くなった部下の妻に無理やりキスか 59歳男が「同意あった」と主張 国内の事件・事故 裁判 時事ニュース RKK熊本放送 亡くなった部下の妻に無理やりキスか 59歳男が「同意あった」と主張 2025年11月27日 11時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 知人女性への不同意わいせつの罪に問われている熊本県大津町職員の59歳男 初公判で、「同意があったと思っている」と起訴内容を否認した 男は、亡くなった部下の妻である女性に無理やりキスをした罪に問われている 記事を読む おすすめ記事 宮野真守「この世のモノとは思えないおぞましい声」現場での人生最大のハプニングは… 2025年11月26日 20時44分 警察が駆け付けたが...中国人観光客が関空で転落死 「日本へ行くのは危険」中国のネットざわつく、その真相は 2025年11月26日 18時21分 浜田雅功もびっくり！まさかの流れで『名探偵津田』開幕！2週連続でSP放送＆長袖回も 2025年11月26日 22時53分 電話会談 トランプ大統領が高市総理に発言抑制を要求か 2025年11月27日 10時48分 『名探偵プリキュア！』プリキュア新作タイトル発表 23作目は10年ぶり題名に漢字 2025年11月27日 7時0分