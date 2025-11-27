トランプ大統領が高市総理大臣に対し、台湾をめぐって中国を刺激しないよう求めたとアメリカメディアが報じました。【映像】日米首脳会談の様子ウォール・ストリート・ジャーナルは当局者の話として、25日に行われた日米首脳の電話会談でトランプ氏が高市総理に対し、台湾に関する発言のトーンを和らげ、中国を刺激しないように求めたとしています。ただ、発言を撤回するよう圧力をかけることはなかったということです。この