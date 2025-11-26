声優宮野真守（42）が、25日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）に出演。声優現場での人生最大のハプニングを明かした。番組では「クイズミヤノネア」と題して宮野がクイズを出題。あのと、猫のキャラクター、ササキの声を担当する霜降り明星の粗品がクイズに答えた。「声優現場で経験した人生最大のハプニングは？」というクイズが出題され、選択肢には「前日に食べたカキがあたった」、「第一話で