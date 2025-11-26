2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡ÖNPB AWARDS 2025 supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬¡ÖÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¡ÊÆÃÊÌ¾Þ¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç¤Ï»³ËÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÈôÌö¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç9²ó1¼ºÅÀ¤Î´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º