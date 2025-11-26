»³ËÜÍ³¿¡¢ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤ËËü´¶¤Î»×¤¤¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø´¶¼Õ¤â¡ÄÉ½¾´¼°¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÂç³èÌö
¡ÖNPB AWARDS 2025 supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¡ÖÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¡ÊÆÃÊÌ¾Þ¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç¤Ï»³ËÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÈôÌö¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç9²ó1¼ºÅÀ¤Î´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤â9²ó1¼ºÅÀ¤Ç2ÀïÏ¢Â³´°Åê¡£Âè6Àï¤Ç2¾¡ÌÜ¡¢¤µ¤é¤ËÃæ0Æü¤ÇÂè7Àï¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£ºÇ¸å¤ÏÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î³èÌö¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»³ËÜ¡£É½¾´¼°¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¡ÖÅÁÅý¤¢¤ëÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤È¤¤¤¦¿È¤ËÍ¾¤ë¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡·èÄê¤Î½Ö´Ö¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ç¤ÎÆü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£¸å¤â¤³¤Î¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤Ïº£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¤ÇºÇ¤â¸ùÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¾Þ¤Ï2021Ç¯¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¼õ¾Þ¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë