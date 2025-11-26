高市早苗首相の台湾絡みの発言に怒る中国政府が自国民に日本への渡航自粛を求めるなか、11月22日から24日までの3連休に行楽地では中国人観光客が少なくなったという声が聞かれた。グループのツアー客が減り、店先で廉価な食べ物を売る店は影響を感じている反面、高級店では売上げは落ちていないという。 業界では当然、年明けの春節（2月）時期のオンシーズンまでに事態が落ち着くことを望む声が多いが、オ}