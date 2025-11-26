[11.25 欧州CLリーグフェーズ第5節](アムステルダム・アレナ)※26:45開始<出場メンバー>[アヤックス]先発GK 1 ビテスラフ・ヤロシュDF 5 オーウェン・ワインダルDF 6 ユーリ・レヘールDF 15 ユーリ・バースDF 37 ヨシプ・シュタロMF 4 板倉滉MF 8 ケネス・テイラーMF 11 ミカ・ゴドツMF 18 デイビィ・クラーセンMF 43 ラヤーン・ブニーダFW 25 ボウト・ベグホルスト控えGK 12 ジョエリ・ヒールケンスGK 22 レムコ・パスフェ