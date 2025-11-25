かつては閑散とした空き倉庫街だった徳島市の万代中央ふ頭。しかし、近年はハイセンスな店舗が立ち並ぶ、若者に人気のスポットとなっています。しかし、こうなるまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。エリア再生の取り組みは実に20年、題して「BANDAI今昔物語」。2025年も、あと1か月と少し。11月24日、徳島市の万代中央ふ頭には、多くの人が集まっていました。第二倉庫アクア・チッタで、3連休の最終日に開かれたイベン