¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÇÈ¯É½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBs Fan-Festa 2025¡×¤Ç¡¢Íèµ¨¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÍèµ¨¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥à¥·¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£¥Û¡¼¥à¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÁÇºà¤ÎÊÑ¹¹¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ï¤è¤ê¿¼¤¯Ç»¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤¿¿§Ä´¤Ë¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Ï¤µ¤é¤Ëßê¤Ó¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¸½¤Ø¤ÈÊÑ²½¡×