¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à3¼ïÈ¯É½¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¡ÄÀ©ºî¥á¡¼¥«¡¼ÊÑ¹¹¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¤â°ã¤¤
¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÇÈ¯É½
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBs Fan-Festa 2025¡×¤Ç¡¢Íèµ¨¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÍèµ¨¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥à¥·¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£¥Û¡¼¥à¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÁÇºà¤ÎÊÑ¹¹¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ï¤è¤ê¿¼¤¯Ç»¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤¿¿§Ä´¤Ë¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Ï¤µ¤é¤Ëßê¤Ó¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¸½¤Ø¤ÈÊÑ²½¡×¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤ä¥Í¡¼¥à¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥°¥ì¡¼¡×¤òºÎÍÑ¡£¥¥ã¥Ã¥×¤È¶»¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡É¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥×¤Ï°ú¤Â³¤¥Ë¥å¡¼¥¨¥éÀ½¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë