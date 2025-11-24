大分県経済の旗振り役である大分経済同友会が、今年創立70周年を迎えました。大分の活性化に向けて発表した理念にはどのような思いが込められているのでしょうか。 【写真を見る】大分経済同友会70周年後藤富一郎代表幹事が語る新たな地域の未来 大分経済同友会は、地域社会におけるオピニオンリーダーとして1955年に設立されました。10月28日に行われた70周年の記念式典では、県の活性化に向けた将来へのキӦ