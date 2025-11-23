°é»ù»Ù±ç¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯¡Ö10·îÀ¸¤Þ¤ì¥Ù¥Ó¡¼¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¥È¥ì¥ó¥É¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÌ¾Á°¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û°Õ³°¤Ê¡ÖÌ¾Á°¡×¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡©¥é¥ó¥­¥ó¥°TOP10¤òÁ´Éô¸«¤ë¡ªÃË¤Î»Ò¥é¥ó¥­¥ó¥°¤â²èÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªÄ´ºº¤Ï2025Ç¯10·î1Æü¤«¤éÆ±·î25Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö2025Ç¯10·îÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£Ä´ºº¿Í¿ô¤Ï7221¿Í¡ÊÃË¤Î»Ò3722¿Í¡¢