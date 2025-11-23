¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Í¡¼¥à¡×¿Íµ¤¡ª¡¡2025Ç¯¡È½©¡ÉÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ÖÌ¾Á°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×½÷¤Î»Ò¤Î1°Ì¤Ï¡©
¡¡°é»ù»Ù±ç¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯¡Ö10·îÀ¸¤Þ¤ì¥Ù¥Ó¡¼¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¥È¥ì¥ó¥É¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÌ¾Á°¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û°Õ³°¤Ê¡ÖÌ¾Á°¡×¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡©¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤òÁ´Éô¸«¤ë¡ª¡¡ÃË¤Î»Ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤â²èÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯10·î1Æü¤«¤éÆ±·î25Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö2025Ç¯10·îÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£Ä´ºº¿Í¿ô¤Ï7221¿Í¡ÊÃË¤Î»Ò3722¿Í¡¢½÷¤Î»Ò3499¿Í¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÌ¾Á°¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö·ë·î¡Ê¤æ¤Å¤¡Ë¡×¡¢2°Ì¤¬¡ÖÍÛ°ª¡Ê¤Ò¤Þ¤ê¡Ë¡×¡¢Æ±Î¨3°Ì¤¬¡ÖÄÝ°ª¡Ê¤Ä¤à¤®¡Ë¡×¡Ö¿é¡Ê¤¹¤¤¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î¤Ï¡¢¼Â¤ê¤Î½©¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Í¡¼¥à¡×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö¼Âºù¡Ê¤ß¤ª¡Ë¡×¡Ö¼Â°¦¡Ê¤ß¤¢¡Ë¡×¡ÖÊâ¼Â¡Ê¤¢¤æ¤ß¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯¼Â¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÍü¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÍüÇµ¡Ê¤ê¤Î¡Ë¡×¡ÖÍü±û¡Ê¤ê¤ª¡Ë¡×¡ÖÍü°¦¡Ê¤ê¤¢¡Ë¡×¡ÖÉöÍü¡Ê¤Õ¤¦¤ê¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½©Åß¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÍ®¡×¤Î´Á»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ÖÍ®ÍÕ¡Ê¤æ¤º¤Ï¡Ë¡×¡ÖÍ®´õ¡Ê¤æ¤º¤¡Ë¡×¡ÖÍ®Çµ¡Ê¤æ¤Î¡Ë¡×¡ÖÍ®±©¡Ê¤æ¤º¤Ï¡Ë¡×¤ä¡¢¡ÖÅí¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÅí²Ö¡Ê¤â¤â¤«¡Ë¡×¡ÖÅí¡Ê¤â¤â¡Ë¡×¡ÖÐÔÅí¡Ê¤¯¤ë¤ß¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤¡×¡Ö¤¢¤¤Û¡×¡Ö¤¢¤¤Ï¡×¡Ö¤¢¤¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¤¢¤¡×¤ò´Þ¤àÌ¾Á°¤âÂ¿¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢µ¨Àá¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö½©¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÌÀ¡×¡Ö¶Ç¡×¡Ößê¡×¤Ê¤É¤Î´Á»ú¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£