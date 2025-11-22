矢田修氏が「ヤマモトが現在の彼である大きな理由」ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースにおいて、山本由伸投手の存在は必要不可欠だった。シリーズでは3勝を挙げる活躍でMVPを受賞。特に第6戦で6回1失点の投球を見せたあと、中0日で第7戦に登板した場面は大いに話題を呼んだ。LA記者は当時を回顧し、山本を支えた人物に“大金”を渡すよう主張している。米専門メディア「ドジャース・ネーション」は公式インスタグラム