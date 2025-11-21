政府は先ほど、新しい経済対策を閣議決定しました。子ども1人2万円給付や電気ガス料金の補助のほか、食料品支援などの物価高対策を盛り込み、経済対策の規模は21.3兆円程度とコロナ後最大となりました。【写真を見る】【速報】「子ども2万円」「おこめ券など1人3000円」 “家計負担軽減”を強調の経済対策を閣議決定ガソリン減税や所得税見直しも盛り込む総額21.3兆円規模「強い経済」を実現するとうたった総合経済対策に