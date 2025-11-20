最低年俸の佐々木には年俸に迫る世界一ボーナスが配布かドジャースは2025年、ワールドシリーズを制して世界一に輝いた。プレーオフに進出したチームには賞金が分配されるが、米メディアは、ドジャースが受け取る金額は歴代最高額となる可能性を指摘している。ポストシーズンに進出したチームには、勝ち進むにつれて分配される金額が多くなる賞金が与えられる。MLB公式サイトによると、昨年はプレーオフに進出したチームには、