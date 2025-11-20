熊本市の体罰等審議会は、児童の頬を平手で1回叩いた小学校教諭の行為を体罰に認定しました。 【写真を見る】ハサミの刃先を人に向けた児童の「頬を平手で叩く」指導 小学校で体罰1件認定熊本市 熊本市教育委員会によりますと市内の小学校に勤務する教諭は2学期の授業中に、ハサミの刃先を人に向けた児童を指導しました。 その際、児童の頬を平手で1回叩いたということです。児童にけがはありませんでした。 教諭は反省して