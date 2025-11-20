本日11月20日（木）、天海祐希主演『緊急取調室』第5シーズンの第5話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！連ドラ最終シーズンも、いよいよ後半戦に突入。高橋ひとみ、坂元愛登をゲストに迎える第5話では、真壁有希子（天海）らキントリが、政界の女性リーダー＆殺人を自供したその長男と対峙。捜査に対し頑として沈黙を貫く母子と、緊迫の耐久戦を展開する。◆総理大臣・長内（石丸幹二）が捜査に圧力!?3人の養