バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、ついに全体練習に復帰し、フルメニューを消化したことが明らかになった。長期離脱から回復し、戦線復帰へ向けて大きな一歩を踏み出した。現地メディアは、伊藤が年内にも試合に出場する可能性があると報じている。昨年夏にバイエルンへ加入した伊藤は、プレシーズンの親善試合で中足骨を骨折し、出鼻をくじかれた。今年2月に戦列復帰を果たし新天地デビューを飾ったものの