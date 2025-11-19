健康保険証が12月1日までに有効期限を迎えます。そんな中、健康保険証の有効期限が切れた後に医療機関を受診する方法について、厚生労働省がXの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが「健康保険証」の有効期限切れ後、受診する方法です！厚労省は「最長でも来月1日までに、皆さまの健康保険証は有効期限を迎えます。これからは、医療機関・薬局では、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ