全国の高校生を対象にしたエッセイのコンテストで、大分県別府市に住むスリランカ出身のの女子生徒が金賞に選ばれ、賞状が贈られました。 【写真を見る】大分のスリランカ出身高校生が金賞全国エッセイコンテストで故郷のジャスミンの香りを綴る 金賞を受賞したのは、別府翔青高校3年のイーシャ・ミノリさん（19）です。 イーシャさんは、大阪経済大学が主催する「全国高校生エッセイコンテスト」で、およそ3万点