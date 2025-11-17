「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、7月18日の日本での初日から16日までに興行収入379億2758万9200円、8月から順次、始まった全世界で4億7202万550ドル（684億4297万9750円。1ドル145円換算）を記録した。日本を含む全世界累計の興行収入が1063億7065万8950円、動員8917万7796人と、日本映画史上初の全世界興行収入1000億円を突破した。製作・配給のアニプレックスが17日、発表した。ちょうど