ドジャース移籍後に2年連続の頂点ドジャース・大谷翔平投手は2026年シーズンも“光り輝く”ユニホームを着用するようだ。米トレーディングカード会社の「トップス」は16日（日本時間17日）、「正式発表」として大谷含めた計6選手が金色になったMLBロゴのユニホームを着ることを伝えた。同社の公式インスタグラムは「正式発表。2026年シーズン、以下のMLBアワード受賞選手たちは“ゴールド・ロゴマン”を着用します」として、シ