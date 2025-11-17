ドジャース移籍後に2年連続の頂点

ドジャース・大谷翔平投手は2026年シーズンも“光り輝く”ユニホームを着用するようだ。米トレーディングカード会社の「トップス」は16日（日本時間17日）、「正式発表」として大谷含めた計6選手が金色になったMLBロゴのユニホームを着ることを伝えた。

同社の公式インスタグラムは「正式発表。2026年シーズン、以下のMLBアワード受賞選手たちは“ゴールド・ロゴマン”を着用します」として、シーズンMVPに選ばれた大谷とアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、サイ・ヤング賞を手にしたポール・スキーンズ投手（パイレーツ）、タリク・スクーバル投手（タイガース）、新人王に選ばれたドレイク・ボールドウィン捕手（ブレーブス）、ニック・カーツ内野手（アスレチックス）が対象となるとした。

また、実際の試合で着用したゴールド・ロゴマン・パッチは、特別仕様のサイン入りロゴマン・トレーディングカードとして登場することも紹介している。

同企画は今シーズンより、MLB、トップス、ファナティクス、ナイキによる合同企画として実施された。2年連続で“ゴールド・ロゴマン”を着用するのは、大谷、ジャッジ、スクーバル、スキーンズ（2024年新人王）の4人。球界を代表する投打の選手だけの“特権”となっている。（Full-Count編集部）