北京首都国際空港の大型画面に表示された富士山のイラスト＝16日（共同）【北京共同】野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストは16日、中国政府が日本渡航自粛を国民に呼びかけた影響で訪日中国人が大幅に減った場合、日本の国内総生産（GDP）が0.36％押し下げられるとの推計を明らかにした。経済損失は2兆2千億円に上ると試算した。中国政府は日本政府が2012年9月に沖縄県・尖閣諸島を国有化した際も日本への渡