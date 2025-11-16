どんな話でも爽やかな冒険小説にできるのである。フェリックス・フランシスは競馬シリーズで知られるスリラー作家、故・ディック・フランシスの次男である。文春文庫は現在、フェリックスによる新・競馬シリーズの刊行を開始している。父であるディック・フランシスの『大穴』『利腕』（ともにハヤカワ・ミステリ文庫）に登場した元騎手の私立探偵シッド・ハレーものの新作『覚悟』が先に刊行され、今回ノン・シリーズものの『