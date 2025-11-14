阿波銀行は11月14日、今季の中間決算を発表しました。中間純利益は過去最高となり、また通期の業績見通しを上方修正しました。阿波銀行によりますと、2025年4月から9月までの中間決算は、「経常利益」が110億6500万円で、前年の同じ時期と比べ13億4100万円増えました。また、「中間純利益」は前年の同じ時期を11億1400万円上回る78億円3400万円となり、過去最高益となりました。これは、貸出金が増えたことにより、利息収入や有価