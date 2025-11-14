新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５人組ガールグループ「LE SSERAFIM」初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』の２日目の公演を11月19日（水）午後５時より国内独占・無料生中継する。そして、それを目前に控えた11月15日（土）夜６時からは、村重杏奈とトレンディエンジェル・斎藤司がLE SSERAFIMの魅力を語り尽くす特別番組『Grats on LE SSERAFIM -Road to TOKYO DOME-