村重杏奈とトレエン斎藤がLE SSERAFIMを語り尽くす！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５人組ガールグループ「LE SSERAFIM」初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』の２日目の公演を11月19日（水）午後５時より国内独占・無料生中継する。そして、それを目前に控えた11月15日（土）夜６時からは、村重杏奈とトレンディエンジェル・斎藤司がLE SSERAFIMの魅力を語り尽くす特別番組『Grats on LE SSERAFIM -Road to TOKYO DOME-』を無料配信する。
「ABEMA」にて11月19日（水）午後５時より国内独占・無料生中継が決定した『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』は、LE SSERAFIM（KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAE）が今年５月から６月にかけて全４都市９公演で開催したワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』のアンコール公演。本公演は11月18日（火）、19日（水）の２日間にわたって東京ドームにて開催されることが決定し、２日目の11月19日（水）の公演を「ABEMA」で国内独占・無料生中継（11月22日（土）午前０時から12月５日（金）夜11時59分まで無料見逃し配信も）。日本公演のアンコール公演の開催場所となる東京ドームは、LE SSERAFIMがデビュー当初から目標として掲げてきた夢の舞台ということもあり大きな注目を集めている。
そして、11月15日（土）夜６時からはLE SSERAFIMが大好きと公言している村重杏奈とトレンディエンジェル・斎藤司が、LE SSERAFIMの魅力をミュージックビデオなどの映像を見ながら語り尽くす特別番組『Grats on LE SSERAFIM -Road to TOKYO DOME-』を無料配信。番組ではそれぞれが好きな楽曲や振り付け、そしてメンバーの魅力を怒涛の勢いでトーク。FEARNOTの皆さんはもちろんLE SSERAFIMってどんなグループ？ という方まで全ての人が楽しめる番組となっている。
(C)SOURCE MUSIC / HYBE JAPAN. All Rights Reserved.
