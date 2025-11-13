阿南市で11月13日、石油コンビナートでの大規模災害を想定した「総合防災訓練」が行われました。訓練は岸壁に設置した重油を送るパイプが破損し、約200キロリットルの重油が海へ流出、火災が発生したとの想定で行われました。県と阿南市、それに海上保安部が合同で実施し、警察や消防、地元漁協などから約130人が参加しました。事故発生を通報後、重油のさらなる拡散を防ぐため、オイルフェンスを広げて張り、状況を確認しま